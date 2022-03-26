Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Malkara'dan kısa kısa

26.03.2022 10:48
Malkara'dan kısa kısa

Malkara'da huzurevi sakinlerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Malkara'da huzurevi sakinlerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Kaymakamlığın organizasyonunda Malkara Askeri Gazino'da düzenlenen programda Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ve Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaşlılarla sohbet etti.

Kaymakam Yüksel, yaşlılara hizmet etmenin en önemli görevleri arasında olduğunu dile getirdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ogün Durmuş, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu, Piyade Yarbay Şener Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Belediye Akademisi öğrencileri Ankara'yı gezdi

Malkara Belediyesi tarafından Belediye Akademisi öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Belediye personeli ile öğretmenlerinin refakat ettiği öğrenciler, Ankara'nın tarihi ve kültürel yerlerini görme fırsatı buldu.

Öğrenciler eski Meclis binaları, Etnografya Müzesi, Resim Heykel Müzesi ve Anıtkabir'i gezdi.

YORUMLAR
500
ABB'nin 'Sözleşmeli Üreticilik' modeline KalDer'den birincilik ödülü ABB'nin 'Sözleşmeli Üreticilik' modeline KalDer'den birincilik ödülü ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022

Kerem Süleyman Yüksel, Ulaş Yurdakul, Malkara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
10:46 Juventus toparlanamıyor: Kulüp aranıyor, futbolcular ifadeye çağrılıyor, golcüler ayrılmak istiyor
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement