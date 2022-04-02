Malkara'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara ilçesinde zabıtaya "göz yaşartıcı sprey kullanımı" eğitimi verildi.

Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik verilen eğitimde, yaşanabilecek toplumsal olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında göz yaşartıcı gaz spreyin nasıl kullanılması gerektiği, uygulamalı anlatıldı.

Polis memuru Yusuf Biçer tarafından göz yaşartıcı gaz spreylerinin kimyasal yapısı, kullanımının hukuki boyutu, kuvvet kullanma seçenekleri içindeki yeri, taşınması, alanda kullanımı, kullanımında dikkat edilmesi hususlar, kullanımı sonrası görülen fizyolojik ve psikolojik etkileri ve fiziksel tepkiler konularında bilgiler aktarıldı.

Belediye Başkanı Yurdakul'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yeniden başkanlığa seçilen Kavakçeşme Mahalle Muhtarı Ender Çeşme'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, ilçede görev yapan mahalle muhtarları da yer aldı.

Muhtarlar Derneği ziyaretinde muhtarları dinleyerek görüş alışverişinde bulunan Yurdakul, çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Yurdakul'dan Baykal'a hayırlı olsun ziyareti

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Atatürkçü Düşünce Derneği Malkara Şubesi Başkanlığına yeniden seçilen Lerzan Baykal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yurdakul, Baykal'ı tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarete Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük ve Atatürkçü Düşünce Derneği Malkara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.