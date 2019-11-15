Son Dakika Haberleri: Malkara Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Malkara Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı - Son Dakika

Malkara Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

6 saat önce

Malkara Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Malkara Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı, System.String[]

Malkara Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile hastanenin Sivil Savunma Birimi tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği laboratuvar bölümünde yangın çıktı.

Yangın, Sivil Savunma Birimi ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu arada dumandan etkilenen hastalar senaryo gereği tahliye edildi.

Başhekim Onur Durgun, yaptığı açıklamada, hastane olarak her türlü olumsuz duruma hazırlıklı olmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Durgun, "İtfaiye 7 dakika içinde olay yerine geldi. Bizim ekibimiz de başarılı bir şekilde müdahale etti. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız ama karşılaştığımız zaman da hazırlıklı olmak önemli." dedi.

Tatbikatta polis ekipleri de hazır bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) 'Öldü' diye ihbar edilen yaşlı adam felç geçirmiş halde bulundu
Kocası, kendisiyle barışmak için çatıya çıkan kadını "Beni aldattın" diyerek reddetti Harekat nedeniyle Manisa'ya fabrika kurma kararını erteleyen Volkswagen ile görüşmeler sürüyor Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 00:24:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]