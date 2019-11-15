Malkara Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile hastanenin Sivil Savunma Birimi tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği laboratuvar bölümünde yangın çıktı.

Yangın, Sivil Savunma Birimi ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu arada dumandan etkilenen hastalar senaryo gereği tahliye edildi.

Başhekim Onur Durgun, yaptığı açıklamada, hastane olarak her türlü olumsuz duruma hazırlıklı olmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Durgun, "İtfaiye 7 dakika içinde olay yerine geldi. Bizim ekibimiz de başarılı bir şekilde müdahale etti. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız ama karşılaştığımız zaman da hazırlıklı olmak önemli." dedi.

Tatbikatta polis ekipleri de hazır bulundu.