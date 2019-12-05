Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.
Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, Van Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.
Malkara'da görev yapmaktan memnun olduğunu ifade eden Yıldız, ilçenin güzel ve hoş bir havası olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ
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