Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.



Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, Van Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.



Malkara'da görev yapmaktan memnun olduğunu ifade eden Yıldız, ilçenin güzel ve hoş bir havası olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ