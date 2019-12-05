Son Dakika Haberleri: Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı
Son Dakika 3. Sayfa Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı - Son Dakika

Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.

Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.


Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, Van Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.


Malkara'da görev yapmaktan memnun olduğunu ifade eden Yıldız, ilçenin güzel ve hoş bir havası olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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