Son Dakika Haberleri: Malkara Emniyeti, Şehitler İçin Mevlit Okuttu

Malkara Emniyeti, Şehitler İçin Mevlit Okuttu

1 saat önce

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında şehit polis memurları için mevlit okutuldu.

Malkara Emniyeti, Şehitler İçin Mevlit Okuttu, System.String[]
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında şehit polis memurları için mevlit okutuldu.

Gazi Ömer Bey Camisi'nde okutulan mevlide, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, siyasi parti üyeleri, STK liderleri, polis memurları ve emekli emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, mevlidin ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramda bulundu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Polis, Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Güncel
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