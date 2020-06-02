Malkara Et Entegre Tesisi arıza nedeniyle faaliyetlerine ara verdi - Son Dakika

Malkara Et Entegre Tesisi arıza nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

Malkara ilçesinde 2. Et Entegre Tesisi'nde meydana gelen arıza nedeniyle işletmenin faaliyetlerine ara verildi.

Malkara ilçesinde 2. Et Entegre Tesisi'nde meydana gelen arıza nedeniyle işletmenin faaliyetlerine ara verildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Çavuşköy Mahallesi'nde yaptırdığı tesiste kesilen etleri soğuk hava deposuna taşıyan monoray sisteminde meydana gelen çökme nedeniyle tesisin faaliyetleri durduruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, tesiste 10 soğuk hava deposunun bulunduğunu söyledi. Bunlardan ikisindeki rayların monoraydan çıktığını anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Müteahhit firmadan tesisin kesin kabulünü almadık. Salı günü itibarıyla kesim durdu. Müteahhit firma yenileme çalışmalarına başladı. En fazla iki hafta içinde tesis yeniden işletime açılacak. Yapılacak iki odanın yanı sıra diğer 8 soğuk hava odasının da rayları ve tavanda asılı olan monoraylar tamamen yenilecek. Bunlara para ödemeyeceğiz. Gerekli prosedürü işleteceğiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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