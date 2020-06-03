Malkara Et Kombina Tesisi'nde raylarda 2. kez çökme meydana geldi - Son Dakika

Daha önce meydana gelen olayda montaj hatasına vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak , müteahhit firmaya en kısa zamanda sorunun giderilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde Çavuşköy Et Kombina Tesisi'ndeki askılı monoray sisteminde ikinci kez çökme meydana gelmesi üzerine faaliyetlere ara verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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