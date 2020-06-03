Malkara Et Kombina Tesisi'nde raylarda 2. kez çökme meydana geldi - Son Dakika

Daha önce meydana gelen olayda montaj hatasına vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak , müteahhit firmaya en kısa zamanda sorunun giderilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti.

TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde Çavuşköy Et Kombina Tesisi'ndeki askılı monoray sisteminde ikinci kez çökme meydana gelmesi üzerine faaliyetlere ara verildi.

Malkara Et Kombina Tesisi'nde raylarda 2. kez çökme meydana geldi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor