MALKARA GÖNENCE TERFİ - Son Dakika
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MALKARA GÖNENCE TERFİ

29.09.2021 22:26
MALKARA GÖNENCE TERFİ

GAZİBEY TERFİ ARASINDAKİ HATTIN YENİLENMESİİlçemiz Gönence Terfi Merkezi ile Gazibey Terfi Merkezi arasında 2012 yılında İller bankası tarafından ihalesi ve kabulü yapılan malkara içme suyu inşaatı işi kapsamında 560'lık HDPE boru da sık sık arıza meydana gelmesi ve su kesintilerine...

GÖNENCE TERFİ - GAZİBEY TERFİ ARASINDAKİ HATTIN YENİLENMESİİlçemiz Gönence Terfi Merkezi ile Gazibey Terfi Merkezi arasında 2012 yılında İller bankası tarafından ihalesi ve kabulü yapılan malkara içme suyu inşaatı işi kapsamında 560'lık HDPE boru da sık sık arıza meydana gelmesi ve su kesintilerine sebep olmasından dolayı yaklaşık 8 günlük süre içerisinde 1200 mt 500'lük düktil font boru ile değişimi yapılıp, 30. 09. 2021 tarihi saat 08: 00-13: 00 arasında hatta bağlantısı yapılacaktır. Yayın Tarihi: 29 Eylül 2021, Çarşamba 17: 31

Kaynak: Habermetre
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Toplum, Son Dakika

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