Son Dakika Haberleri: Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına 16 Uzman Erbaş Alındı

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına 16 Uzman Erbaş Alındı

1 saat önce

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına alınan 16 uzman erbaş göreve başladı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına 16 Uzman Erbaş Alındı, System.String[]
Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına alınan 16 uzman erbaş göreve başladı.

İçişleri Bakanlığına bağlanan jandarmanın profesyonelleşmesi kapsamında uzman erbaş alımları devam ediyor. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı kadrosuna katılan 16 uzman erbaş, sahada asayiş güçlerine katkı sağlayacak. 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 16 uzman erbaş göreve başladı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

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