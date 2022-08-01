Ağabeyi ve kuzeniyle günlük işçi olarak tarlaya giden Can Hisa (18), iş sonrası serinlemek için Karaidemir Barajı'na girdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu - Son Dakika

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