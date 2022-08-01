Tekirdağ'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Malkara ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç yaşamını yitirdi.
Ağabeyi ve kuzeniyle günlük işçi olarak tarlaya giden Can Hisa (18), iş sonrası serinlemek için Karaidemir Barajı'na girdi.
Hisa bir süre sonra baraj gölünde boğuldu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi yaklaşık 3 saatlik çalışmayla Hisa'nın cansız bedenini sudan çıkardı.
Hisa'nın cesedi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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