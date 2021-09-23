Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Süleyman Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Şiiri Y'nin tedavileri hastanede sürüyor.

Kaza yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Fikri S, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi