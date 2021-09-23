Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Malkara – Keşan kara yolu Kadıköy Mahallesi yakınlarında Süleyman Y'nin (54) kullandığı 59 US 385 plakalı hafif ticari araç ile Fikri S. (72) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kaza yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Fikri S, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Süleyman Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Şiiri Y'nin tedavileri hastanede sürüyor.
Kaynak: AA
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