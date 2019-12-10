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Malkara jandarmadan hırsızlık operasyonu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Malkara jandarmadan hırsızlık operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi yakınlarında kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık olayı meydana geldi. Binadan malzemelerin çalındığı bilgisini alan jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.


Olayla ilgili T.K. K.K. ve T.T. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbestlik verildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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