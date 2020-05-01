Malkara jandarması çocukları sevindirdi - Son Dakika

Malkara'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan çocuklara pasta ve hediyeler götürerek sürpriz yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönence Mahallesi'nde bir eve giderek 6 yaşındaki Şerif ve kardeşi Azra Çetin'e pasta ile çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar pasta ve hediyeler karşısında sevinç yaşadı.

Anne Fatma Çetin, çocukların bir süredir evden çıkmadıklarını belirterek, "Askerlerin hediye vermesi, çocukların televizyondan görüp hayal ettiği bir şeydi. Böyle bir sürpriz onlara moral verdi." dedi.