Son Dakika Haberleri: Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz atandı
Son Dakika Güncel Haber

Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz atandı

44 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, görevine başladı.

Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz atandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, görevine başladı.

Malkara'ya atanan yeni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, görevine başladı.

2015 yılında Ankara Beytepe'den Teğmen olarak mezun olan Oktay Oğuz, atandığı Şırnak Çakırsöğüt'te Tim Komutanı ve sonrasında 1 yıl da Bölük Komutanı olarak görev yaptı.

Üsteğmen rütbesiyle Malkara'ya atanan Oktay Oğuz, Malkara İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başladı. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi
Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]