Son Dakika Haberleri: Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'dan Jandarmalara Ziyaret

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'dan Jandarmalara Ziyaret

1 saat önce

Tekirdağ Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'dan Jandarmalara Ziyaret, System.String[]
Tekirdağ Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Kaymakam Erkan Karahan, resmi daire ziyaretleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, Karakol Komutanı Başçavuş Yusuf Pala ve jandarma personeli ile bir araya geldi.

Ziyarette, yeni yıl öncesi alınan güvenlik tedbirleri görüşüldü. Kaymakam Karahan, vatandaşın güven ve huzuru için canı pahasına görevlerini yürüten jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlayıp, çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:16 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Erkan Karahan, Güncel
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