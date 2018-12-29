Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'dan Jandarmalara Ziyaret
1 saat önce
Tekirdağ Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.
Tekirdağ Malkara
Kaymakamı Erkan Karahan
, İlçe Jandarma
Komutanlığına ziyarette bulundu.
Kaymakam Erkan Karahan, resmi daire ziyaretleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, Karakol Komutanı Başçavuş Yusuf Pala ve jandarma personeli ile bir araya geldi.
Ziyarette, yeni yıl öncesi alınan güvenlik tedbirleri görüşüldü. Kaymakam Karahan, vatandaşın güven ve huzuru için canı pahasına görevlerini yürüten jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlayıp, çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:16 Kaynak: İHA
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