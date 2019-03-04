Son Dakika Haberleri: Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ın Acı Günü

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ın Acı Günü

1 saat önce

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ın 72 yaşında hayatını kaybeden annesi Fatma Karahan, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ın Acı Günü, System.String[]
Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ın 72 yaşında hayatını kaybeden annesi Fatma Karahan, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da özel bir hastanede tedavi gördüğü bildirilen ve Bolvadin'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ın annesi Fatma Karahan, Bolvadin Merkez Çarşı Camii'nda kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi. Karahan in cenaze törenine, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan, daire müdürleri, ailesi ve yakınları ile sevenleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

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