Malkara Kaymakamı Karahan, muhtarların sıkıntılarını dinledi - Son Dakika

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Karahan, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından muhtarlara "ilk yardım eğitimi" verildi.
Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Sağlık Müdürü Refet Çeviker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Müftüsü Safi Çınar, İlçe Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Selda Köroğlu da katıldı.