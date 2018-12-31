Son Dakika Haberleri: Malkara Kaymakamı, Muhtarları Eğitime Destekleri Dolayısıyla Takdir Etti

Malkara Kaymakamı, Muhtarları Eğitime Destekleri Dolayısıyla Takdir Etti

1 saat önce

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı ve İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, İlçe Kaymakamı Erkan Karahan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Malkara Kaymakamı, Muhtarları Eğitime Destekleri Dolayısıyla Takdir Etti, System.String[]
Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı ve İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, İlçe Kaymakamı Erkan Karahan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bilal Temurtaş, Kaymakam Karahan'ın makamına yaptığı ziyarette, dernekle ilgili yapılan faaliyetler hakkında bilgi aktardı. Temurtaş, daha önce planladıkları gezi etkinliğini iptal ettiklerini, bunun yerine öğrencilere destek amaçlı 70 mahallede 70 öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı yapıldığını söyledi.

Kaymakam Karahan, sosyal sorumluluk projesi örneği gösteren dernek üyesi 70 mahalle muhtarını eğitime yaptıkları destek dolayısıyla takdir etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:08 Kaynak: İHA

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