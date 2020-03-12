Malkara Kültür Sarayı için yıkım kararı - Son Dakika
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Malkara Kültür Sarayı için yıkım kararı

7 saat önce

Malkara ilçesinde atıl vaziyetteki Malkara Kültür Sarayı için yıkım kararı alındı.

Malkara Kültür Sarayı için yıkım kararı, System.String[]

Malkara ilçesinde atıl vaziyetteki Malkara Kültür Sarayı için yıkım kararı alındı.


1992 yılında ilçede hizmete açılan resim, sergi açılışları, konferans, sinema vb. sanat etkinlikleri düzenlenen Malkara Kültür Sarayı binası için Belediye Encümenince yıkım kararı alındı.


Yapılan açıklamada, "21 Şubat 2020 tarihinde Belediye Encümenince alınan 'Çürük Raporu' kararına istinaden tehlike arz eden Kültür Sarayı binasının içinde bulunan hurda malzemeler karşılığında binanın yıkımı yapılacaktır" denildi. - TEKİRDAĞ

Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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