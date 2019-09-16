Son Dakika Haberleri: Malkara MYO'da koordanisyon toplantısı yapıldı
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Malkara MYO'da koordanisyon toplantısı yapıldı

1 saat önce

Malkara'da Kaymakam Erhan Karahan başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleşti.

Malkara MYO'da koordanisyon toplantısı yapıldı, System.String[]

Malkara'da Kaymakam Erhan Karahan başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleşti.

Karahan, Malkara Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının amacının MYO'nun güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması olduğunu söyledi.

Karahan, İçişleri Bakanlığı talimatıyla gerçekleşen toplantıda öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla fikir alış verişlerinde bulunulacağını kaydetti.

Toplantıya Malkara MYO Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Recep Erbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oktay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan ve Malkara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli Mehmet Tuğrul katıldı.

Toplantı basına kapalı devam etti.

Jandarma, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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