Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında kros yarışmaları yapıldı.
İshakça Mahallesi yolundaki Asri Mezarlık önünden başlayan yarışma, küçük kızlar, minik erkekler, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi.
Yarışma sırasında polis, sağlık ve zabıta ekipleri tedbir aldı.
Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları 14 Kasım 'da düzenlenecek Malkara'nın Kurtuluş Bayramı törenlerinde verilecek.