Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Malkara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un konuşma yaptığı törenin ardından Şehitlik Abidesi'nde saygı atışları gerçekleştirildi.
Törene Tekirdağ CHP milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve diğer protokol üyeleri ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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