Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Törende konuşan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, bugünün, bağımsızlık ve onuru için savaşanların yüce günü olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin ne pahasına kurulduğunu unutmayacaklarını anlatan Yurdakul, "Bizlerin burada olmasını sağlayan güvenlik güçlerimizi, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnet duygularımı sunuyorum." dedi.

Geçiş töreninin ardından sona eren törene CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tank Albay Erkan Yıldız, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, Malkara İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Mehmet Çetin de katıldı.