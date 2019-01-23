Malkara Osb'de İş Kazası: 1 Yaralı
32 dakika önce
Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.
Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi
'nde meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.
Olay, Çavuşköy
Mahallesi mevkiinde bulunan OSB
'de faaliyet gösteren bir firmada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan G. isimli işçi, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Başından yaralanan işçi, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
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