Son Dakika Haberleri: Malkara Osb'de İş Kazası: 1 Yaralı

Malkara Osb'de İş Kazası: 1 Yaralı

32 dakika önce

Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Malkara Osb'de İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Olay, Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bulunan OSB'de faaliyet gösteren bir firmada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan G. isimli işçi, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Başından yaralanan işçi, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

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