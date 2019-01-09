Son Dakika Haberleri: Malkara Otogarında Kalorifer Kazanı Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malkara Otogarında Kalorifer Kazanı Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malkara Otogarında Kalorifer Kazanı Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, AA muhabirine, otogarda kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:03 Kaynak: AA

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