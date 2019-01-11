Son Dakika Haberleri: Malkara Otogarında Tadilat Yapılacak

Malkara Otogarında Tadilat Yapılacak

1 saat önce

Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza sonrası otogarda tadilat yapılacak, bu süre içerisinde otogar faaliyetleri başka bir alanda gerçekleşecek.

Malkara Otogarında Tadilat Yapılacak, System.String[]
Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza sonrası otogarda tadilat yapılacak, bu süre içerisinde otogar faaliyetleri başka bir alanda gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Malkara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin kazan dairesinde meydana gelen ve 2 personelin yaşamını kaybettiği kazadan dolayı yapılacak tadilat ve onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar söz konusu hizmet birimindeki faaliyetler durduruldu.

Tadilat ve onarım çalışmaları devam ettiği süre boyunca firmalar Malkara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeyecek.

Yolcu taşıma faaliyetleri Camiatik Mahallesi Devrim İlkokulu Mevki Eski Otogar alanında gerçekleştirilecek.

Onarımlar bitirilip yer teslimi yapılıncaya kadar terminal giriş-çıkış ücreti alınmayacak. Kazanın meydana geldiği tarihten itibaren kiracı firmalara kira ücreti tahakkuk ettirilmeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Malkara ilçesi, Malkara, Güncel
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