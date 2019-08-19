Malkara polisinden tonaj denetimi
1 saat önce
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ilçe girişinde ağır vasıtalı araçlara yönelik tonaj kontrolü yaptı.
Malkara Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı trafik ekipleri, ilçe girişinde ağır vasıtalı araçlara yönelik tonaj kontrolü yaptı. Hayrabolu
yolu üzeri Erenler
mevkiinde yapılan uygulamada, özellikle balya yüklü tır ve kamyonlara yönelik tonaj denetimi yapıldı. Sürücülerin evrakları ve araç donanımı incelendi. Trafik ekibi, sürücülere tonaj konusunda kurallara uyulması gerektiğini ve uymayanların ağır para cezasına çarptırıldığını hatırlattı.
Olası kazaları en aza indirgemeyi hedefleyen ekipler, uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ
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