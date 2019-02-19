Son Dakika Haberleri: Malkara Sanayi Esnafından Alkol İçicilerine Tepki

Malkara Sanayi Esnafından Alkol İçicilerine Tepki

13 dakika önce

Tekirdağ Malkara'da Küçük Sanayi Sitesi esnafı, sanayi çarşısına gece gelip alkol alan kişilerin, içktikleri şarap ve bira şişelerini dükkan ve yol kenarlarına atmalarına tepki gösterdi.

Malkara Sanayi Esnafından Alkol İçicilerine Tepki, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da Küçük Sanayi Sitesi esnafı, sanayi çarşısına gece gelip alkol alan kişilerin, içktikleri şarap ve bira şişelerini dükkan ve yol kenarlarına atmalarına tepki gösterdi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı, sanayi çarşısının geceleri alkoliklerin uğrak yeri olduğunu ve açık hava meyhanesine dönüştüğünü söyledi.

Sanayide oto tamircisi Hüseyin Bülbül, "Gece sanayiye arabalarıyla gelip içki içiyorlar. Bunlardan bazıları, içtikleri şarap ve bira şişelerini gelişigüzel sağa sola fırlatıyorlar. Sabah işyerine geldiğimizde bu dağınıklığı biz topluyoruz. Aynı zamanda çevre kirliliği oluşuyor. Sanayi sitesi esnafı olarak bu gibi kişilerden rahatsız oluyoruz. İçki içilmesine bir şey demiyoruz ama yiyip içtikleri çöpleri dükkan önlerine veya yol kenarlarına atmasınlar. Çöplük denen bir şey var" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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