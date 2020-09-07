Malkara Şarköy yolunda motosiklet takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden 59 LL 835 plakalı motosiklet, yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak takla attı.
Şarampole devrilen motosiklette bulunan S.K. (34) ve G.S. (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:36 - Kaynak: İHA
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