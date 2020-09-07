Malkara Şarköy yolunda motosiklet takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Malkara Şarköy yolunda motosiklet takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden 59 LL 835 plakalı motosiklet, yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen motosiklette bulunan S.K. (34) ve G.S. (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu

Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi

ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı

Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi

Aylardır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku için ailesi, oturma eylemi başlattı

Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Koronavirüsü yenen 97 yaşındaki Havva nineden "maske" uyarısı

Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı

Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı