Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden Şen seçildi - Son Dakika

Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden İsmail Şen seçildi.

Malkara Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Belediye Kapalı Düğün Salonunda gerçekleştirilen genel kurula Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, Malkara Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Osman Alcan, Malkara Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Efe ile oda ve STK temsilcileri, davetliler ve delegeler katıldı.

Şen yaptığı konuşmada, seçimlere siyaset karıştırmanın doğru olmadığını belirtti.

Ayrımcılığı kimseye faydası olmayacağının altını çizen Şen, "Bizler aslında hepimiz bir emanet bekçisiyiz. Bu emanet vakti geldiğinde elbet bir gün birilerine teslim edilecek. Ancak o vakit bugün değildir. Düşüncemiz budur, bize güvenebilirsiniz." dedi.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın da Malkara'ya yakışan bir kongre gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

İsmail Şen mavi liste, Özcan Kılıçkoç beyaz liste ve Aykut Yeniceli kırmızı liste ile kongrede yarıştı. Sandıktan 282 oy çıktı. Oyların 279'u geçerli olurken 3 oy ise geçersiz kabul edildi.

Seçimde 105 oy alan İsmail Şen 4. kez seçilerek yeniden Malkara Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı oldu.