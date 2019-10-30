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Malkara Ticaret ve Sanayi Odası toplandı

36 dakika önce

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) aylık toplantısı yapıldı.

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası toplandı, System.String[]

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) aylık toplantısı yapıldı.

Malkara TSO'da düzenlenen toplantıda konuşan TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından alınan karar gereği Barış Pınarı Harekatı'na oda olarak maddi ve manevi destek vereceklerini söyledi.

Güngör, Malkara Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatlarının bitiş aşamasında olduğunu ve gelecek yıldan itibaren büyüme için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuracaklarını kaydetti.

Toplantıda odanın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Meclis Başkanı, Malkara, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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