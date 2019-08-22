Son Dakika Haberleri: Malkara TSO toplandı
Son Dakika Güncel Haber

Malkara TSO toplandı

33 dakika önce

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı.

Malkara TSO toplandı, System.String[]

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı.

2019 yılı temmuz ayına ait aylık mizanın tetkiki ve yönetim kurulu faaliyetleri konusunda bilgilendirmenin ardından, "Ulusal ve yerel sosyo-ekonomik göstergelere ait istatistiki bilgilendirme sunumu" gerçekleştirildi.

Toplantıda "Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" ile "Trakya Bölgesi Dijital Dönüşüm E-Ticaret Merkezi Projesi" de görüşüldü.

Toplantıya TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Meclis Katip Üyesi Mehmet Eskicioğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Salih Güler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahir Yıldırım ile Oda Genel Sekreteri Sinan Beşer ve üyeler katıldı.

Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi
IMF kurlara müdahaleler konusunda uyardı (Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada Son dakika! Esed rejimi, TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:01:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara TSO toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]