Malkara TSO toplandı

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda iş adamlarına ve oda üyelerine, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında slayt eşliğinde bilgi verildi.

TSO Genel Sekreteri Sinan Beşer, sunumunda, bu kanunun kapsamı, amacı, kişisel veri nedir, verilerin işlenmesi, şartları, süresi, denetimi gibi konularda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör ise burada yaptığı konuşmada, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 fabrikanın bulunduğunu, 30 fabrikanın yapım aşamasında olduğunu ve bu fabrikalarda 232'i kadın 871 işçinin çalıştığını kaydetti.