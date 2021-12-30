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Malkara TSO yılın son toplantısını yaptı - Son Dakika

Malkara TSO yılın son toplantısını yaptı

30.12.2021 15:10
Malkara TSO yılın son toplantısını yaptı

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yılın son toplantısını gerçekleştirdi.

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yılın son toplantısını gerçekleştirdi.

TSO salonunda düzenlenen toplantıda konuşan TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, herkese hayırlı ve verimli bir yıl diledi.

Malkara TSO Genel Sekreteri Sinan Beşer ise 2021 kasım ayı gelirlerinin 215 bin 753 lira olduğunu söyledi.

Kasım sonu ile 11 aylık gelirlerinin bir milyon 210 bin 578 lira olduğunu belirten Beşer, "Kasım ayı giderimiz 121 bin 71 lira 54 kuruş, 11 aylık yıl giderimiz ise 677 bin 402 lira 47 kuruş şeklinde gerçekleşti. Gelir-gider gerçekleşmesi sonrası kasım ayı sonuyla 11 aylık 533 bin 171 lira 25 kuruşluk bir artı olumlu bakiye oluştu. Yılsonuna ilişkin bir tahmin yürütmek gerekirse 1 milyon 300 bin liralık gelire karşılık 900 bin liralık bir gider öngörüyoruz. Yani muhtemelen yılı 400 bin lira gibi bir rakamla kapatacağız." dedi.

Toplantıda Malkara TSO'ya ait 2021 yılı kasım ayı mizanı ve eklerinin tetkiki yapıldı.

Genel Sekreter Beşer, daha sonra Malkara TSO Yönetim Kurulu faaliyetlerine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda Malkara Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi. Beşer, 57 mevcut parselde 43 fabrikanın faal durumda olduğunu, 391 kadın, 938 erkek çalışan olmak üzere 1329 çalışanın bulunduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara TSO yılın son toplantısını yaptı - Son Dakika


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