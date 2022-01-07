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Malkara Ülkü Ocakları, bir ailenin kullanılamaz halde olan evini yeniden yaptı - Son Dakika

Malkara Ülkü Ocakları, bir ailenin kullanılamaz halde olan evini yeniden yaptı

07.01.2022 14:19
Malkara Ülkü Ocakları, bir ailenin kullanılamaz halde olan evini yeniden yaptı

Malkara Ülkü Ocakları üyeleri, ilçedeki bir ailenin kullanılamaz haldeki evini yeniden yaparak teslim etti.

Malkara Ülkü Ocakları üyeleri, ilçedeki bir ailenin kullanılamaz haldeki evini yeniden yaparak teslim etti.

Aktoy ailesinin evinin durumunun basına yansıması üzerine harekete geçen Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Aksay ve beraberindekiler, hayırsever iş adamları ve esnafın da desteği ile gerekli hazırlıkları yaptı.

Ev temelden itibaren yeniden yapılarak aileye törenle teslim edildi.

Tekirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu hayır işini yapan tüm arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi.

Zıvalıoğlu, "2021 yılı başından itibaren doğal sebeplerden dolayı çatısı büyük zarar gören ve oturulamaz hale gelen evin sıfırdan yapımı için bizlere müracaat ederek yapmak istediklerini belirttiler. Bu güzel olayın gerçekleştirilmesinde Ülkü Ocakları Malkara İlçe Başkanı Ahmet Aksay büyük bir cesaret gösterdi. Bu, Allah rızası için yapılan bir hayır oldu." dedi.

Aksay ise yıkılacak duruma gelen evi sıfırdan yapmak istediklerini Zıvalıoğlu'na bildirdiklerini anlatarak, "Başkanımız bu hayır işini gerçekleştirmemiz için bizlere destek vererek yanımızda oldu. Malkara Ülkü Ocakları olarak, temelinden başlayarak her aşamasında büyük gayret göstererek emeğimizle yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Ev sahibi Şirin Aktoy da evin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Ülkü Ocakları, Tekirdağ, Hisarcık, Malkara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malkara Ülkü Ocakları, bir ailenin kullanılamaz halde olan evini yeniden yaptı - Son Dakika


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