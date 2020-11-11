Malkara ve Hayrabolu'da "Milli Ağaçlandırma Gün" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi.

Malkara Atatürk Bal Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, geçen yıl ülkede 11 milyon fidan hedefinin aşıldığını söyledi.

Bu yıl hedefin 83 milyon fidan dikmek olduğunu belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Nüfusumuz kadar fidanın toprakla buluşmasını sağlayacağız. Bugün sizlerin diktiği fidanlar inşallah gelecek nesillere, çocuklarınıza, torunlarınıza kalacak. Fidan dikmekle kalmayalım aynı zamanda öğrencilerimize fidanları zimmetleyelim, gelip kontrol etsinler. Fidan dikmek kadar onlara sahip çıkmak ve onları korumak da bir o kadar önem arz ediyor."

Ardından 315 fidan toprakla buluşturuldu.

Hayrabolu

Aydınevler Mahallesi'nde bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Mehmet Sülün, kampanyayla birlikte Türkiye'nin orman varlığının hızlı bir şekilde artacağına inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Osman İnan ise ağaç dikimi ve ormanı korumanın vatan sevgisinin en önemli işaretlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirten İnan, "Bizden önceki nesil nasıl bize yeşil bir Hayrabolu bıraktıysa, bizler de gelecek nesillerimize yeşil bir Hayrabolu bırakacağız. Gayretlerimiz bu yöndedir. " dedi.