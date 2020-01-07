Malkara ve Şarköy'de kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkara ve Şarköy'de kar yağışı - Son Dakika

Malkara ve Şarköy'de kar yağışı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Malkara ve Şarköy'de kar yağışı, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.


Kar yağışı ve soğuk hava Tekirdağ genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Şarköy ilçe merkezi ve birçok kırsal kesiminde kar ve tipi etkisini gösterirken, Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ediyor. Yolların açık olduğu belirtilirken, karayolları ve belediye ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.


Malkaralı esnaf Gürkan Kalkancı, kurak geçen bir yılın ardından kar yağışını özlemle beklediklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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