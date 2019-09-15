Son Dakika Haberleri: Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti
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Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

58 dakika önce

- Malkara yağlı güreşleri nefesleri kestiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.

- Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.

Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri, Meşatlık mevkiindeki Fehmi Özkan Güreş Sahasında binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri yeni ağası Ergün Bakırhan oldu.

Başpehlivanlık final müsabakasında Kırkpınar'ın başpehlivanı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Serhat Gökmen rakibini yenerek Malkara'nın Başpehlivanı oldu.

Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Fehmi Özkan, Tekirdağ, Malkara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:53 Kaynak: İHA
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