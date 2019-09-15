Son Dakika Haberleri: Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu
Son Dakika Güncel Haber

Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu

1 saat önce

Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu.

Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu.

Minik boy güreşçilerin Malkara Er Meydanı'ndaki güreşleriyle başlayan organizasyon, tüm boylarda kıran kırana mücadelelerle devam etti.

Müsabakalara, aralarında Recep Kara, İsmail Koç gibi Kırkpınar'da favoriler arasında gösterilen 24 başpehlivan katıldı.

Finalde Samsunlu Serhat Gökmen ile Antalyalı Orhan Okulu eşleşti. Çekişmeli geçen final mücadelesinde Serhat Gökmen, rakibini normal sürede yendi.

Güreşlerde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu

Fehmi Özkan, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz
Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır Karaman'da iki genç, mısır tarlasında baygın halde bulundu Araştırma şirketi sahipleri Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranları hakkında değerlendirme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 19:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]