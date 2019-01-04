Malkara Ziraat Odası Delege Seçimi Sonuçlandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Ziraat Odası'nın delege seçimleri sonuçlandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Ziraat Odası'nın delege seçimleri sonuçlandı.



Malkara Ziraat Odası delege seçimleri 77 mahallede kurulan sandıklarda gerçekleştirildi. Yaklaşık 11 bin 500 Ziraat Odası üyesinin her mahalleden 1 temsilci seçmek üzere oy kullandığı seçimlerde, seçilen 77 Ziraat Odası delegesi şöyle:



"Recep Öztürk (Ahievren), Ünal Arslan (Ahmetpaşa), Hayrettin Kayan (Aksakal), İbrahim Yaman (Alaybey), Erdal Engin (Allıışık), Aydın Akkaya (Bağpınarı), Engin Kav (Balabancık), Alişah Mızrak (Ballı), Emin Kaya (Ballısüle), Hasan Ketenci (Batkın), Mümin Göktepe (Bayramtepe), Bülent Yılmaz (Camiatik), Kazım Uzun (Çavuşköy), Yener Sertkaya (Çimendere), Süleyman Tupçu (Çınaraltı), Teoman Kesebir (Çınarlıdere), Ersan Kantürk (Danişment), Arif Dereli (Davuteli), Fethi Özver (Deliller), Yaşar Kumdereli (Demircili), Erkan Yakın (Dereköy), Kadir Kızıl (Deveci), Halil İbrahim Can (Develi), Nihat Bayru (Doğanköy), Orkun Turan (Dolu), Ahmet Yazar (Elmalı), Adem Tunalı (Emirali), Mustafa Duran (Esendik), Kenan Özgen (Evrenbey), Yücel Yüncü (Gazibey), Hüseyin Çalık (Gönence), Erol Özcan (Gözsüz), Süleyman Yavuz (Güneşli), Muharrem Topçu (Hacıevhat), Nihat Beşer (Hacısungur), Hasan Özbay (Haliç), Rasim Arslan (Hasköy), Özay Ataman (Hemit), Hasan Sütlü (Hereke), Cahit Erol Yüce (İbribey), Necati Geçginci (İbrice), Salih Dinç (İshakça), Hasan Özdemir (Izgar), Sedat Baş (Kadıköy), Şerif Kılıç (Kalaycı), Mehmet Muammer Sizgin (Karacagür), Cemal Birinci (Karacahalil), Recep Başaran (Karaidemir), Akın Erden (Karamurat), Sertaç Bayrak (Kavakçeşme), Ahmet Işık (Kermeyan), Muhammer Bozatlı (Kiremitlik), Recep Yaver (Kırıkali), Nazmi Cesur (Kozyörük), Gökhan Şentürk (Kuyucu), Hüsnü Aydın (Küçükhıdır), Mustafa Gündüz (Kürtüllü), Adil Şahin (Mestanlar), Bilgin Kuzu (Müstecep), Salim Bayırlı (Pirinççeşme), Yavuz Deveci (Sağlamtaş), Güngör Şenol (Sarıpolat), Mehmet Rengin (Sarıyer), Saim Özden (Sarnıç), İsmail Öztürk (Sırtbey), Tuncay Güvelçe (Şahin), Kenan Uysal (Tekke), Mustafa Doğan (Teteköy), Talat Kaya (Vakıfiğdemir), Akgül Öztürk (Yaylagöne), Müjdat Kapıcı (Yayla), Recep İrez (Yeni), Fatih Özbay (Yenice), Sebatin Binici (Yenidibek), Ekrem Kuzucu (Yılanlı), Saim Taşdelen (Yörücek), Mehmet Ata (Yörük)." - TEKİRDAĞ

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