Malkaralı kadınlara kooperatifçilik eğitimi verildi - Son Dakika

Malkara ilçesinde kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi gerçekleştirildi.

Malkara Kent Konseyi ve Tekirdağ Kadın Girişimciler Komitesince, Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda verilen eğitimde, Göztepe Kooperatifi üyeleri Nursel Polat, Cemile Kaçar, Selma Eroğlu, Yeşil Deniz Kooperatifinden Çetin Durukanoğlu ve Adnan Avcı bilgiler aktardı.

Eğitimde, kooperatifin yararları, sağladığı ekonomik gelirler, kuruluşu ve pazarlama konularında sunum yapıldı.

Toplantıya, çoğunluğu evlerinde üretim yapan kadınlar katıldı.