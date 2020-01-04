Malkaralı Kıbrıs gazisi ebediyete uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkaralı Kıbrıs gazisi ebediyete uğurlandı - Son Dakika

Malkaralı Kıbrıs gazisi ebediyete uğurlandı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Muhammer Girgin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Malkaralı Kıbrıs gazisi ebediyete uğurlandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Muhammer Girgin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kozyörük Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Muhammer Girgin için cenaze töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, Garnizon Komutanı Tank Albay Erkan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Askeri Erkan, Malkara Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Işık, Gaziler, yakınları ve mahalle halkı katıldı.


Kılınan namazın ardından, Gazi Muhammer Girgin, Kozyörük Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil

Son Dakika Haberleri
19:46 Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
19:45 Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
19:45 "Çambaşı Kar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
19:44 Avustralya'daki yangınlarla mücadeleye ABD'li şarkıcıdan 500 bin dolar sözü - Son Dakika
19:42 Marmaris Genç İşadamları Derneğinden Akşener'e ziyaret - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 19:51:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malkaralı Kıbrıs gazisi ebediyete uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]