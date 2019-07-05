Son Dakika Haberleri: Malkaralı vatandaş kaybolan köpeğine kavuştu
Son Dakika Güncel Haber

Malkaralı vatandaş kaybolan köpeğine kavuştu

1 saat önce

Tekirdağ Malkara'da bir vatandaşın kaybolan Rottweiler cinsi köpeği bulundu.

Malkaralı vatandaş kaybolan köpeğine kavuştu, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da bir vatandaşın kaybolan Rottweiler cinsi köpeği bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki adresinden kaçan Rottweiler cinsi Kıtmir isimli köpek, 3 gün sonra Gazibey Mahallesi Sümer Yapı civarında bulundu. Köpeği bulan Osman Kurnaz isimli duyarlı vatandaş, sahibi Hülya Çelik'e teslim etti.

Köpeğine kavuşan Çelik, büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade ederek, duyarlı vatandaş Osman Kurnaz'a, belediyeye ve basın mensuplarına teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı Sokak ortasında duran boş tabutun sırrı çözüldü Camide futbol oynayan çocuklara sosyal medya tepki yağdı HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:31:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malkaralı vatandaş kaybolan köpeğine kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]