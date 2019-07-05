Malkaralı vatandaş kaybolan köpeğine kavuştu
1 saat önce
Tekirdağ Malkara'da bir vatandaşın kaybolan Rottweiler cinsi köpeği bulundu.
Tekirdağ Malkara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
'da bir vatandaşın kaybolan Rottweiler cinsi köpeği bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki adresinden kaçan Rottweiler cinsi Kıtmir isimli köpek, 3 gün sonra Gazibey Mahallesi Sümer Yapı civarında bulundu. Köpeği bulan Osman Kurnaz isimli duyarlı vatandaş, sahibi Hülya Çelik'e teslim etti.
Köpeğine kavuşan Çelik, büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade ederek, duyarlı vatandaş Osman Kurnaz'a, belediyeye ve basın mensuplarına teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
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