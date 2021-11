Malkoç: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında her alanda en iyisi olmak zorundayız - Son Dakika

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, yakında cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağını belirterek, "Bu anlamda 100'üncü yılda, her alanda dünyanın en iyisi olmak zorundayız. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, aklınıza gelen her alanda en iyisi olmak zorundayız" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Ombudsmanlar halkla buluşuyor' programı nedeniyle kamu denetçileriyle birlikte Kahramanmaraş'a geldi. Malkoç, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra açıklama yapan Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, gücünü TBMM'den aldığını ve Türkiye'nin en genç kurumu olduğunu söyledi. Kurumun; en temel görevlerinden birinin vatandaşla kurumlar arasındaki sorunları mahkemesiz çözüme kavuşturmak olduğunu kaydeden Malkoç, bunun dışında dünyada ombudsmanlık olarak bilinen kurumun insan hakları kurumu olduğunu kaydetti.

'HER ALANDA EN İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ'İl il gezerek hem kurumun tanıtımını yaptıklarını hem de illerin sorunlarını kamu denetçiliği açısından inceleyerek bir rapor haline getirdiklerini ifade eden Şeref Malkoç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim milletimiz, hizmetin en iyisine layık bir millettir. Bu millete yapılacak olan hizmetin en iyisi, en kalitelisi olması için çaba gösteren kurumlardan biriyiz. Halkın derdini dinleyen, sıkıntısına paydaş olup çözmeye çalışan kurumlardan biriyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağız. Bu anlamda 100'üncü yılda, her alanda dünyanın en iyisi olmak zorundayız. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, aklınıza gelen her alanda en iyi olmak zorundayız. Bizim mühendislerimiz nasıl dünyanın en iyi araç gereçlerini yapmaya başladılarsa bizim belediye başkanlarımız, öğretmenlerimiz dünyanın en iyisi olmak zorunda. Üniversitelerimiz dünyanın en iyisiyle yarışmak zorunda. Valilerimiz Londra, Paris, New York, Tokyo Belediye Başkanlarıyla iyilikte yarışmak zorunda."