Malkoç: "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkoç: 'Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz' - Son Dakika

Malkoç: "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz"

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz ve kararlarımızı 6 ay içinde veriyoruz.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz ve kararlarımızı 6 ay içinde veriyoruz." dedi.

Malkoç, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen "İnsan, Toplum ve Medeniyet" konulu konferansta, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla gittiğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun genel görev ve tanımlarına değinen Malkoç, şöyle konuştu:

"Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz ve kararlarımızı 6 ay içinde veriyoruz. Hangi konu olursa olsun bu kurumun kurulmasının amacı kamu. Devlet bu kadar hizmet sunuyor, hastaneniz, okulunuz aklınıza gelen bütün hizmetleri sunuyor. Diyor ki, ya ben bu hizmetleri sunarken eksiğim, noksanım, kusurum varsa veyahut bu hizmeti sunan kişi sabah evden çıkarken morali bozulmuş olabilir, morali bozulup da sana yanlış yaparsa, mahkemeye gitme bak bu kuruma gel. Biz şöyle sloganlaştırdık bunu 'İdare ile başınız düşerse dara ombudsmanlığı ara' diyoruz. Sadece kamu hizmetleri ile sizler arasındaki işlere bakıyoruz."

Konferansa, Vali Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Malkoç: Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak çok kolay, ücret almıyoruz

Artuklu Üniversitesi, Şeref Malkoç, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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