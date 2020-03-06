Malkoç, Mersin'de avukatlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, denetçilerle birlikte Mersin Barosunu ziyaret ederek Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve avukatlarla bir araya geldi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci'nin de eşlik ettiği ziyarette, Mersin Adliyesi Baro Odasında, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetimi kurulu ve avukatlarla bir araya gelen Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işlevi hakkında bilgi verdi.



Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, Türkiye'nin en yeni, en genç kurumlarından birisi olduğunu söyleyen Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bizler, idare ile vatandaş arasında arabuluculuk yapıyoruz. Kamu hizmetlerinin sunulması esnasında, vatandaş memnun değilse, kamu hizmetlerinden umduğunu bulamıyorsa veya haksızlığa uğradığına inanıyorsa, mahkemeye gitmeden önce Kamu Denetçiliği Kurumu'na müracaat edebiliyor. Müracaatın kolay, ekonomik olması ve kararın hızlı çıkması nedeniyle vatandaşlar tercih ediyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulmasındaki gaye ve hedef, kamu hizmetlerinin artırılması, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, vatandaşla idare arasındaki uyumun mahkemeye ihtiyaç duymadan çözülmesidir" dedi.



Konuşmaların ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, sunumundan dolayı Malkoç'a teşekkür ederek plaket takdim etti. - MERSİN