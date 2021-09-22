(SAMSUN) Şeref Malkoç: "Önemli olan bu millete hizmetin en kaliteli ve iyisini sunmaktır"

SAMSUN - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Önemli olan bu millete hizmetin en kalitelisini, en iyisini sunmaktır. Belediyelerimizin de bakanlıklarımızın da görevi bu. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da görevi bu hizmetleri yerinde görmek ve daha iyi nasıl olur, bu noktada çalışmak" dedi.

Salgın sonrası ilk programını Samsun'da gerçekleştiren Kamu Denetçiliği Kurumu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Başkan Demir, görüşmenin ardından Şeref Malkoç'a Saathane Meydan Projesi'nin detaylarını anlattı. Malkoç ve Demir görüşmenin ardından Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

"Vatandaşa hizmet verirken vatandaşın aldığı hizmetten memnun olması, önemli"

Başkan Mustafa Demir ile tanışıklıklarının ve dostluklarının eski yıllara dayandığına değinen Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Samsun'da bulunmanın heyecanını yaşıyorum. Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişini hukuki açıdan denetleyen bir kurum. Anayasal bir kurum ve TBMM'ye bağlı. Önemli olan vatandaşa verilen hizmetlerin kalitesinin artmasıdır. Önemli olan vatandaşa hizmet verirken vatandaşın aldığı hizmetten memnun olmasıdır. Bu hizmet de gerek yerel yönetimler tarafından gerek merkezi yönetim tarafından belediye, sağlık, ulaşım ve eğitim hangi konu olursa olsun Kamu Denetçiliği Kurumu'nun amacı bu hizmetlerin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

"Önemli olan bu millete hizmetin en kaliteli ve iyisini sunmaktır"

Eksik ve noksanlıkların rapor edileceğine de vurgu yapan Şeref Malkoç, "Biz hem belediyemizin çalışmalarını yerinde görmek, izlemek, merkezi bakanların buradaki taşra teşkilatlarının vatandaşa sunduğu hizmeti yerinde incelemek ve vatandaşları dinlemek için Samsun'dayız. Samsun kültür, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret şehri. O bakımdan buradaki kamu hizmetlerinin kalitesi önemli. Bir bakıma da Türkiye'nin ortalaması, ayarı gibi. Biz bunları yerinde göreceğiz. Yapılan çalışmaları tespit edeceğiz. Eksiklik, noksanlık görürsek bunların düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunacağız. Bizim milletimiz aziz ve gönlü geniş bir millettir. Tarihe yaşam vermiş bir millettir. Önemli olan bu millete hizmetin en kalitelisini, en iyisini sunmaktır. Belediyelerimizin de bakanlıklarımızın da görevi bu. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da görevi; bu hizmetleri yerinde görmek ve daha iyi nasıl olur bu noktada çalışmak" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

"Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun'un ve siyasette de Türkiye'nin çok iyi tanıdığı bir isim. Dolayısıyla bizim siyaset bölgesinde de tanışıklığımız var. Ekibiyle birlikte belediyemize ziyarete geldiler. Kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Buradan da programlarımız devam edecek. Samsun'da yaptığımız geri dönüşüm projeleri kapsamında kendisine kısa bir bilgilendirme yaptık. Sayın Malkoç'a ve ekibine Samsun'daki programları dolayısıyla başarılar diliyorum. Kamu denetçiliği noktasında çok önemli programlar icra edecekler. Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM'nin bir kuruluşu. Pandemi sonrası İlk programını da Samsun'da gerçekleştiriyor. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz."

Malkoç ve beraberindeki heyet Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından programlarına devam ettiler.