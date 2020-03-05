Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç (2) - Son Dakika

Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç (2)

6 saat önce

'OMBUDSMANLIĞIN KÖKLERİ BİZDE'Mersin'de, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin sözleşme makamı olduğu, 2019'da başlayan ve 36 ay sürecek 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun...

Malkoç: Silahla mağdurları öldürüyorlar, uluslararası hukukta suç (2), System.String[]

'OMBUDSMANLIĞIN KÖKLERİ BİZDE'

Mersin'de, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin sözleşme makamı olduğu, 2019'da başlayan ve 36 ay sürecek 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi' kapsamında buluşma düzenlendi. Proje için 7'ncisi düzenlenen bölge konferansına; Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile muhtarlar katıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurma süreci ve koşulları konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiği etkinlikte; kurumun varlığı, işlevleri, görevi ve insan haklarının korunmasındaki rolünün ele alındığı konferansta konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hak arama kültürünün yaygınlaşması noktasında Türkiye'nin dört bir yanında toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Malkoç, "Belediyelerden valiliklere, merkezi idareye kadar eğitimden ulaşıma, sağlığa kadar aklınıza ne geliyorsa tüm bu hizmetlerin verilmesi, sunulması esnasında idarenin bir eksikliği, noksanı, kusuru, hatası olur ise 'Direkt mahkemeye gitmeyin' denmekte. Kamu Denetçiliği Kurumu yani ombudsmanlık kurulmuş, buraya gelin. Ombudsmanlık, kamu hizmetleri ile devletle millet arasında arabulucu gibi barış köprüsü gibi. Yeni bir kurum ama kökleri çok eski, her ne kadar Avrupa'da yerleşmişse de kökleri bizde. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun birkaç temeli var. Malum adalet mülkün temelidir. Herkes adalet ister. Adalete erişmenin meşakkatli erişmenin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Adalet; ekmek, su gibidir. Onsuz yaşanmaz. İnsanoğlu onsuz olamaz. Kamu hizmetlerinde eksiklikler olur ise adaleti tesis etmede Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yıldır görevini ifa ediyor" diye konuştu.

BAŞVURU ÜCRETSİZ

Adalete erişimde kolay başvurunun ücretsiz olması ve kararın kısa zamanda çıkmasının önemli olduğunu belirten Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak yasalar çerçevesinde bunu sağlıyoruz. Bize çok kolay başvurulabiliyor; ister mektup yazın ister mail atın. Bize yapılan başvuruların yüzde 80'i elektronik ortamda geliyor. Hangi kurum olması önemli değil yeter ki derdinizi, şikayetinizi anlatın. Mahkemeye gidildiğinde harç, pul, bilirkişi parası alınacak ama Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru bedava. Kararın hızlı çıkması da önemli. Mahkemelerin yükü bir hayli fazla. Bu normaldir çünkü Türkiye sürekli hareket halinde olan bir toplum" dedi.

Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirten Malkoç, şöyle konuştu:

"Dünyada ana vatanını bırakıp da başka bir yeri yurt edinen başka bir millet yok. Bunun en açık örneği BM gibi Türkiye'nin 81 ilinden insan var ve hepsi de uyum içinde, huzur ve barış ortamında. Kamu Denetçiliği Kurumu'na müracaat edildiğinde en geç 6 ay içinde yanıt alıyorsunuz. Size haksızlık yapıldığına inanıyorsanız bize müracaat edebilirsiniz. İsterseniz mahkemeye de gidebilirsiniz. Ayrıca iyi yönetim örnekleri de var, eşitlik, adalet gibi insan hakları Türkiye'de daha köklü olsun, diye çaba gösteriyor, hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de anayasada ve yasalarla verilen haklar dünyanın birçok ülkesinden fazla. Problemimiz uygulamadan kaynaklanıyor. Uygulamada anlayışı yenilemek zordur. İşte noktada da bizim katkımız oluyor. Demokrasi kültürünün yaygınlaşmasında idarenin şeffaf olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz."


Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:33 Kaynak: DHA
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