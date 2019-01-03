Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi Tanıtıldı

Gebze'de yapımı tamamlanan ve 2 mahalleyi birbirine bağlayan Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst geçidi tanıtım programı yapıldı.

Gebze'de yapımı tamamlanan ve 2 mahalleyi birbirine bağlayan Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst geçidi tanıtım programı yapıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşım için hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Karşıdan karşıya geçişlerde vatandaşların güvenliğini sağlamak için de gerekli noktalara yaya köprülerinin yapımı da yapılıyor. Bu kapsamda Gebze D-100 üzeri Osman Yılmaz Mahallesi bölgesinde Çelik malzeme kullanılarak yapılan modern üst geçit kamuoyuna tanıtıldı. Gebze'de düzenlenen tanıtım programına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Emine Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, "Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımız için önemli hizmetler üretiyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Mart ayında önemli bir yerel seçim var. Yerel seçimlerin ardından da bu hizmetleri yapmayı sürdüreceğiz" dedi.



Açılış programda söz alan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek,"Muhalefet partilerinin meclisteki konuşmalarını görüyoruz. Onlar hep konuşuyor ama hizmete gelince Ak Parti konuşur. Onlar sadece konuşmakla kalıyor. Biz konuştuğumuz tüm hizmetleri yaptık. 31 Mart'taki seçimde halkımız tüm hizmetleri görüp takdir edecek. Bize tekrar belediyeleri vererek hizmet almaya devam edecekler. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine laik. Avrupa'da bile böyle köprüler yok. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu - KOCAELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çatı Katında Uyuşturucu İçin Özel Düzenek Kurmuş

Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı

İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak

İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma